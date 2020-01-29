2020-01-29T18:59:36+03:00
Общество

Брянцам предложили раскрасить автобус для футбольного клуба «Динамо»

Заявки ждут до 20 февраля
Ольга УМАРОВА
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Автор лучшего макета получит спецприз.Автор лучшего макета получит спецприз.Фото: Мария Дедкова
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Необычный творческий конкурс объявил своим поклонникам футбольный клуб «Динамо Брянск». Сообщение об этом появилось в группе клуба в соцсети.

По словам сине-белых, клуб скоро получит новый автобус МАЗ-251 белого цвета. В связи с этим болельщикам предложили разукрасить машину.

- Мы хотим, чтобы дизайн нового автобуса был современным, стильным, уникальным, - говорят в ФК "Динамо Брянск". – Он должен быть выполнен в клубных цветах: синем и белом. Приветствуется использование логотипа команды, изображения различной футбольной атрибутики. В остальном мы предоставляем нашим участникам творческую свободу.

Чертеж автобуса МАЗ-251 и несколько вариантов дизайнерских работ можно посмотреть здесь.

Предложения ждут на официальной почте ФК «Динамо-Брянск» stadion08@yandex.ru до 20 февраля. Автор лучшего макета получит специальный приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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