Житель Новозыбкова отправится в колонию на 17,5 лет за убийство сотрудницы кафе

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:27:41+03:00

Житель Новозыбова уже был судим, в том числе за убийство Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в законную силу

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36-летний житель Новозыбкова отправится в колонию за жестокое убийство сотрудницы кафе.

13 мая прошлого года пьяный мужчина подошел к продавцу и попросил дать спиртное, но та отказалась. Тогда злоумышленник напал на женщину избил ее, а затем ударил ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась. Убедившись в том, что работница кафе мертва, горожанин взял ее мобильник и тысячу рублей из кассы.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, житель Новозыбова уже был судим, в том числе за убийство. На преступление горожанин пошел во время испытательного срока.

По решению суда мужчина на 17,5 лет отправится в колонию особого режима. Еще на два года ему ограничат свободу.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU