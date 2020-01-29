2020-01-29T15:12:51+03:00
Общество

В Брянской области 30 января прогнозируют сильный снегопад

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок
Мария Дедкова
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Дорожные службы готовы встретить непогоду.Дорожные службы готовы встретить непогоду.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области 30 января прогнозируют ухудшение погоды. По данным Брянского гидрометцентра, в регионе пройдет снегопад.

Ночью ожидают до 14 миллиметров осадков, днем местами - до 49 миллиметров. При повышении температуры снег будет переходить в дождь.

Местами возможен туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. А температура воздуха будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла.

- Дорожные предприятия области принимают все меры для безопасного проезда по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - На борьбу со снегопадом готовы выйти больше 100 единиц спецтехники, подготовлено необходимое количество противогололедных материалов.

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

ВАЖНО

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу Управления автомобильных дорог Брянской области по телефону 8(4832)66-65-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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