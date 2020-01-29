Одна из последних вздымщиц Брянской области отметила юбилей
Антонине Тарасенковой исполнилось 90 лет
Антонине Павловне Тарасенковой исполнилось 90 лет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области рассказали об одной из последних вздымщиц Антонине Тарасенковой. Пенсионерка из Синезерок, которую прославила редкая и древняя профессия, отметила 90-летний юбилей.
Вздымщик - рабочий, занятый на добыче смолы из хвойных деревьев. Из нее производят скипидар, косметику и лекарства.
Антонина Павловна полный кавалер ордена Славы. Как рассказали в пресс-службе правительства Брянской области, она стала героиней книги писательницы Натальи Сухининой.
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ИСТОЧНИК KP.RU