2020-01-29T10:48:29+03:00
Общество

Одна из последних вздымщиц Брянской области отметила юбилей

Антонине Тарасенковой исполнилось 90 лет
Мария Дедкова
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Антонине Павловне Тарасенковой исполнилось 90 лет.Антонине Павловне Тарасенковой исполнилось 90 лет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области рассказали об одной из последних вздымщиц Антонине Тарасенковой. Пенсионерка из Синезерок, которую прославила редкая и древняя профессия, отметила 90-летний юбилей.

Вздымщик - рабочий, занятый на добыче смолы из хвойных деревьев. Из нее производят скипидар, косметику и лекарства.

Антонина Павловна полный кавалер ордена Славы. Как рассказали в пресс-службе правительства Брянской области, она стала героиней книги писательницы Натальи Сухининой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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