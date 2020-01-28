В Брянской области обанкротился завод по производству замороженного картофеля

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский завод по производству замороженного картофеля -фри признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Долг предприятия превысил один миллиард рублей. Имущество завода уйдет с молотка. Открыто конкурсное производство.

К слову, банкротства предприятия добивались еще в прошлом году. С такой инициативой выступили налоговики, так как у предприятия был большой долг перед бюджетом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU