2020-01-28T18:20:56+03:00
Общество

В Брянской области обанкротился завод по производству замороженного картофеля

Долги предприятия составили больше миллиарда рублей
Мария Дедкова
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Брянский завод по производству замороженного картофеля -фри признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Долг предприятия превысил один миллиард рублей. Имущество завода уйдет с молотка. Открыто конкурсное производство.

К слову, банкротства предприятия добивались еще в прошлом году. С такой инициативой выступили налоговики, так как у предприятия был большой долг перед бюджетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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