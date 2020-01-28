В Брянской области обанкротился завод по производству замороженного картофеля
Долги предприятия составили больше миллиарда рублей
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Брянский завод по производству замороженного картофеля -фри признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Долг предприятия превысил один миллиард рублей. Имущество завода уйдет с молотка. Открыто конкурсное производство.
К слову, банкротства предприятия добивались еще в прошлом году. С такой инициативой выступили налоговики, так как у предприятия был большой долг перед бюджетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU