По факту ДТП, в котором погибли двое детей из Брянска, завели уголовное дело
В Калужской области завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей из Брянска. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Виновнику автоаварии грозит до семи лет колонии.
Напомним, ДТП произошло поздним вечером 26 января на трассе М-3.
По предварительной информации, 36-летняя автомобилистка за рулем «Нисан Тиида» ехала со стороны Москвы в сторону Брянска. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с «Фордом -Фокус».
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ИСТОЧНИК KP.RU