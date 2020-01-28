2020-01-28T15:44:33+03:00
Происшествия

По факту ДТП, в котором погибли двое детей из Брянска, завели уголовное дело

Виновнику грозит до семи лет колонии
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области
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В Калужской области завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей из Брянска. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области. Виновнику автоаварии грозит до семи лет колонии.

Напомним, ДТП произошло поздним вечером 26 января на трассе М-3.

По предварительной информации, 36-летняя автомобилистка за рулем «Нисан Тиида» ехала со стороны Москвы в сторону Брянска. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с «Фордом -Фокус».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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