Брянец до смерти забил знакомую
Горожанин отправится в колонию на 10 лет
Адвокат с осужденным обжаловали приговор. Но апелляцию не удовлетворили.Фото: Елена РАКОВА
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28-летний брянец отправится в колонию за жестокое убийство знакомой.
Трагедия произошла 14 апреля прошлого года. Пьяный горожанин поссорился с женщиной. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшую 98 раз.
Бежицкий районный суд приговорил виновного к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Горожанин не согласился с таким решением.
Адвокат с осужденным обжаловали приговор. Но апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU