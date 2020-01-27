Брянец до смерти забил знакомую

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:24:35+03:00

Адвокат с осужденным обжаловали приговор. Но апелляцию не удовлетворили. Фото: Елена РАКОВА

Горожанин отправится в колонию на 10 лет

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28-летний брянец отправится в колонию за жестокое убийство знакомой.

Трагедия произошла 14 апреля прошлого года. Пьяный горожанин поссорился с женщиной. Во время конфликта злоумышленник ударил потерпевшую 98 раз.

Бежицкий районный суд приговорил виновного к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Горожанин не согласился с таким решением.

Адвокат с осужденным обжаловали приговор. Но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU