В Брянске почтили память жертв Холокоста

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:19:10+03:00

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В субботу, 25 января, в Брянске провели мемориальный вечер в честь Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения узников Освенцима Советской армией. Событие прошло в Городском Дворце культуры Советского района.

Подобную акцию в России устраивают в шестой раз, рассказали в облправительстве. В Брянске ее провели под патронажем областного еврейского общинно-благотворительного центра «Хэсэд Тиква».

Зрителям показали спектакль «Дневник Анны Франк», который подготовил молодежный еврейский театр "Бэта". С этой постановкой актеры стали лауреатами фестиваля толерантности в Санкт-Петербурге.

- Спектакль уже показали ветеранам Великой Отечественной войны, - рассказала исполнительный директор областного еврейского общинно-благотворительного центра «Хэсэд Тиква» Ирина Черняк. – Ребята планируют выступить с ней в Жуковском Доме культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU