2020-01-27T14:53:35+03:00
Политика

Борис Пайкин: Размер помощи блокадникам должен быть одинаковым для всех

Депутат Госдумы предложил внести изменения в закон «О ветеранах»
Мария Иванова
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Борис Пайкин : «Вступление в силу нового Федерального закона предполагается нами с 1 января 2021 года».Борис Пайкин : «Вступление в силу нового Федерального закона предполагается нами с 1 января 2021 года».
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Депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу Законопроект, призванный усилить социальную поддержку жителей блокадного Ленинграда.Брянский парламентарий Борис Пайкин, один из авторов документа, считает, что блокадников не нужно ущемлять в правах,нельзя делить на категории.

Закон «О ветеранах» устанавливает два варианта государственной помощи для людей, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Пакет соцподдержки блокадников, признанных инвалидами, существенно больше, чем у тех, кто не имеет «группы» и для них не предусмотрены бесплатная диспансеризация и 50%-ная компенсация на оплату жилья и коммунальных расходов, положенные блокадникам-инвалидам и членам их семей.

Парламентарии от ЛДПР в Государственной Думе Борис Пайкин, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Шерин в своей законодательной инициативе выступают за устранение этого разграничения, вызывающего серьезную социальную напряженность среди блокадников.

«Все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст и перенесенные в годы войны тяготы и лишения, сегодня имеют очень серьезные проблемы со здоровьем, - комментирует законопроект Борис Пайкин. – Поэтому будет справедливо, если предусмотренные законом «О ветеранах» меры социальной поддержки будут распространяться на всех блокадников, независимо от наличия у них инвалидности. Вступление в силу нового Федерального закона предполагается нами с 1 января 2021 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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