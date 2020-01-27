Двое детей из Брянска погибли в ДТП на трассе «Украина»

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:25:16+03:00

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Четверо жителей Брянской области попали в страшную аварию на трассе М-3 «Украина». В ДТП погибли двое детей 8 и 6 лет.

По предварительной информации, все случилось около 22.30 26 января на 262-м километре автодороги.

36-летняя автомобилистка за рулем «Ниссана» ехала со стороны Москвы в сторону Брянска. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с «Фордом».

8-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте. Второй пассажир, 6-летний мальчик умер в больнице.

Автомобилистку и ее 45-летнего спутника госпитализировали в Сухиничскую районную больницу с различными травмами.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорят в пресс-службе УМВД России по Калужской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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ИСТОЧНИК KP.RU