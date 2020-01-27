На Брянщине ищут родных трех погибших под Ленинградом красноармейцев

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:30:46+03:00

Семья четвертого солдата откликнулась в январе этого года

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Ленинградские поисковики ищут родственников брянских бойцов. Волонтеры установили фамилии наших земляков-красноармейцев, которые погибли при освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили в поисковом отряде «Форпост», в январе уже откликнулись родные уроженца Рогнединского района Тимофея Дьячкова. На данный момент продолжают искать родственников уроженцев Новозыбковского, Почепского и Брасовских районов: Петра Маларенко, Михаила Зюкина и Григория Малахова.

- Солдаты участвовали в освобождении Волосовского района Ленинградской области, - рассказали в поисковом отряде. – Погибших подбирали похоронные команды.

Петр Александрович Маларенко родился в 1913 году в Новозыбкове. Сержант 314 Кингисеппской стрелковой дивизии. Погиб 7 февраля 1944 года в бою за деревню Роговицы Волосовского района (Ленинградская область). Перезахоронен в деревне Губаницы Волосовского района (фамилии на плите нет).

Михаил Иосифович Зюкин родился в 1901 году в брасовской деревне Скокино. Погиб в январе 1944 года в бою за деревню Губаницы Волосовского района. Захоронен в Губаницах (фамилии на плите нет).

Григорий Малахов родился в 1904 году в Почепе. Погиб в январе 1944 года в бою за деревню Губаницы Волосовского района. Захоронен в Губаницах (фамилии на плите нет).

Если вы что-то знаете о погибших, волонтеры просят связаться с поисковым отрядом «Форпост», контактное лицо – Евгений Владимирович Тимофеев. Телефон: +7-952-240-15-32, страница в во ВКонтакте https://vk.com/id59799206

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ИСТОЧНИК KP.RU