Под Клинцами легковушка сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:52:05+03:00

Пострадавшая попала в больницу с травмой головы

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В Клинцовском район под колеса «Лады» угодила 17-летнняя девушка. ДТП произошло вечером в субботу, 25 января, на участке «Брянск – Новозыбков - Клинцы».

По предварительной информации Госавтоинспекции региона, 46-летний водитель «Лады Гранта» ехал со стороны автодороги «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь» в сторону Клинцов. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU