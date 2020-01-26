Жителей Брянска возмущает часто закрытый переезд на Почтовой

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:25:58+03:00

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Жители Брянска жалуются на переезд на улице Почтовой в Бежице, который часто оказывается закрыт. Сообщение об этом, а также фото пробки на данном участке, опубликовали в соцсетях.

По словам автора поста, переезд на Почтовой – больная тема.

«Я понимаю, закрывают, когда идут поезда, но закрывать, да еще и раза по три подряд, просто для того, чтобы перегнать вагоны?! Люди, ну сделайте уже им технический перерыв для этих целей в ночное время, когда минимальный поток машин, но не в час пик заниматься этим, когда весь город стоит!», - написал горожанин.

В комментариях брянца многие поддержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU