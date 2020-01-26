Под Брянском минивэн врезался в «Мерседес»: пострадали двое

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:59:44+03:00

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В ДТП под Брянском пострадали два человека. Автоавария произошла в субботу, 25 января, около полпервого дня на участке «Брянск – Новозыбков».

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 48-летний водитель «Ситроэн Берлинго» врезался в стоящий «Мерседес-Бенц» с полуприцепом. За рулем второй иномарки находился 55-летний водитель.

У водителя «Ситроэна» врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом ребра. Автомобилиста отправили на домашнее лечение. Пострадал и его 11-летний пассажир.

- Ребенка госпитализировали с ушибом груди, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU