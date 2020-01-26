В госуниверситете Брянска обсудили ужасы Холокоста
Для студентов провели семинар
Фото: РИА "Стрела".
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В субботу, 25 января, в БГУ имени академика Ивана Петровского прошел семинар, посвященный Холокосту. Его участниками стали студенты и приглашенные гости, сообщает РИА «Стрела».
Встреча прошла в читальном зале. Присутствующим показали короткометражный фильм «Страна игрушек». Затем поговорили о важности толерантности в современном мире.
Самым активным участниками подарили книги про Холокост.
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ИСТОЧНИК KP.RU