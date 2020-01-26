В госуниверситете Брянска обсудили ужасы Холокоста

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 января, в БГУ имени академика Ивана Петровского прошел семинар, посвященный Холокосту. Его участниками стали студенты и приглашенные гости, сообщает РИА «Стрела».

Встреча прошла в читальном зале. Присутствующим показали короткометражный фильм «Страна игрушек». Затем поговорили о важности толерантности в современном мире.

Самым активным участниками подарили книги про Холокост.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU