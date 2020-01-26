В Новозыбковском районе ущерб от пожаров составил 22 миллиона рублей
Такие данные озвучили в МЧС
Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году при пожарах в Новозыбковском районе погибли два человека. Еще пять пострадали, рассказали в региональном МЧС.
Всего за прошлый год здесь случилось 78 пожаров. Больше всего горел райцентр – 48 раз.
- Чаще всего возгорания происходили с шести вечера до полуночи, - говорят в МЧС. - Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
Общий ущерб от разгула стихии оценили более чем в 22 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU