2020-01-26T10:53:58+03:00
Общество

В Новозыбковском районе ущерб от пожаров составил 22 миллиона рублей

Такие данные озвучили в МЧС
Ольга УМАРОВА
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Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году при пожарах в Новозыбковском районе погибли два человека. Еще пять пострадали, рассказали в региональном МЧС.

Всего за прошлый год здесь случилось 78 пожаров. Больше всего горел райцентр – 48 раз.

- Чаще всего возгорания происходили с шести вечера до полуночи, - говорят в МЧС. - Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Общий ущерб от разгула стихии оценили более чем в 22 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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