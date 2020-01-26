2020-01-26T10:33:34+03:00
Общество

В Навле на новое оборудование больницы потратят 44 миллиона рублей

А на капремонт медучреждения - 87 миллионов
Ольга УМАРОВА
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Обновление Навлинской ЦРБ продолжается.Обновление Навлинской ЦРБ продолжается.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На переоснащение Навлинской центральной районной больницы выделили 44 миллиона рублей. В прошлом году в медучреждении начали капремонт, сообщили в правительстве региона. Продолжат его и в этом году.

В частности, приобрели компьютерный томограф за 28 миллионов рублей, диагностическую ультрозвуковую систему (6,7 миллиона рублей), цифровой сканирующий малодозовый флюорограф с защитной кабиной, аппарат искусственной вентиляции легких, операционный универсальный стол с принадлежностями, электрокардиограф и другое.

- Доктора уже прошли обучение, и в ближайшее время компьютерный томограф заработает в полную силу, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Планируется, что пользоваться его услугами с 1 марта 2020 года смогут жители пяти близлежащих райцентров.

На капремонт планируют выделить 87 миллионов рублей. Работы пройдут во всех отделениях, а также в морге. На покупку новой мебели из облбюджета потратят 15 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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