В Клинцах отметила 102-летие долгожительница Татьяна Хруцкая

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:26:28+03:00

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В Татьянин день, 25 января, свой 102-й день рождения отметила жительница брянских Клинцов Татьяна Хруцкая. Как пишет издание «Клинцы.ИНФО», с поздравлениями и подарками в гости к пенсионерке пришли местные чиновники.

Татьяна Петровна Хруцкая – единственная оставшаяся в живых клинчанка, которая участвовала в Сталинградской битве. Является Почетным гражданином города Клинцы.

СПРАВКА "КП"

Татьяна Хруцкая (в девичестве Кудрявцева) родилась в 1918 году в белорусской деревне Леонтьево, на границе с Брянщиной. Закончив 10 классов Злынковской школы, поступила в Московский пединститут.

После третьего курса Татьяна собиралась сыграть свадьбу со своим земляком, но война нарушила планы молодых. Татьяну направили в 43-й прожекторный полк в Сталинграде.

Вместе с другими прожектористками девушка высвечивала небо в поиске вражеских самолетов. Фашисты находились практически у Сталинграда, но ни один самолет не проник в город. А однажды Татьяна со своей напарницей помогала легендарным «ночным ведьмам», когда немцы засели на берегу. Тогда девушки освещали не небо, а землю.

Затем были Астрахань, Николаев, Будапешт, где Татьяна также охраняла небо от немецких самолетов. После войны девушка продолжила учебу уже в Ленинграде. Затем Татьяну направили работать в Рязанскую область, где она познакомилась со своим будущим супругом.

Супруги переехали в Клинцы, где Татьяна Петровна стала преподавать в местном педучилище.

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ИСТОЧНИК KP.RU