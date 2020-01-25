Под Брянском легковушка вылетела в кювет и перевернулась

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:43:49+03:00

Официальной информации о ДТП еще не поступало

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На брянской трассе легковушка слетела в кювет и перевернулась. Видео с места ДТП опубликовали утром в субботу, 25 января, в соцсетях.

Как пишет автор ролика, машину подрезала «Нива», водитель которой даже не остановился. По предварительным данным, никто не пострадал.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU