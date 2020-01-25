2020-01-25T10:25:52+03:00
Общество

Дом инженера Боровича в Брянске восстановят по тамбовскому проекту

Проект реставрации исторического здания уже подготовили
Ольга УМАРОВА
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Знаменитое здание построили на рубеже XIX-XX веков.Знаменитое здание построили на рубеже XIX-XX веков.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Знаменитый дом Льва Боровича в центре Брянска ждет реставрация. Проект подготовили тамбовские специалисты, сообщает ГТРК Брянск.

По словам экспертов, сложнее всего будет восстановить верхний этаж, который выполнен из дерева. Здесь уцелели лишь отдельные элементы резной отделки фасада.

- Требуется метод так называемой вычинки, - рассказал директор проектно-реставрационной компании Борис Демин. – То есть при производстве работ обследуется каждый кирпич – можно ли его использовать или нет.

Реставрировать историческое здание, построенное в начале 20 века, будут на средства его собственника, который прибрел памятник архитектуры. Инвестором стал региональный оператор по вывозу мусора.

После реставрации собственник планирует открыть на первом этаже здания заведение общепита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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