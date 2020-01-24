Пожар в брянской многоэтажке: одного спасли, десятерых эвакуировали

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:00:09+03:00

В подъезде брянской пятиэтажки горела электропроводка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Пожар произошел в Советском районе Брянска днем в пятницу, 24 января. О нем дежурному МЧС сообщили в 14.11. К месту ЧП – на улицу Спартаковскую – выезжали расчеты двух пожарных частей.

Оказалось, что загорелась электропроводка в подъезде жилой пятиэтажки. Площадь пожара составила два квадратных метра. На тушение огнеборцам потребовалось 10 минут.

– Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 человек, еще одного спасли, – уточнили в пресс-службе регионального МЧС. – Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Это выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU