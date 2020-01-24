Капремонт улицы Фокина в Брянске начали с замены светильников

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:40:19+03:00

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В Брянске начался капитальный ремонт улицы Фокина, сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 24 января.

Основные работы предварила замена освещения. Сейчас на улице смонтировали 23 новых светодиодных светильника из 130 запланированных (то есть почти 17%). Также здесь установят 40 новых опор. На следующем этапе работ подрядчик планирует приступить к ремонту и строительству тротуаров — в плиточном и асфальтовом исполнении.

Кроме того, здесь сфрезеруют старый и уложат новый асфальт, заменят плиты перекрытий канализационных колодцев, нанесут дорожную разметку и установят знаки, пешеходное ограждение, светофоры.

Напомним, что улица Фокина в Советском районе — одна из 20-ти дорог, вошедших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Её протяженность составляет 3 163 метров, стоимость работ — почти 78 миллионов рублей. Это переходящий объект: муниципальный контракт с АО «БрянскАвтодор» заключили в конце декабря 2019-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU