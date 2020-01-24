Брянских водителей предупредили о скользких дорогах

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:55:12+03:00

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На автодорогах Брянской области ожидается гололедица. Погодные неприятности прогнозируют в субботу, 25 января.

Как сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области, гидрометцентр прогнозирует в нашем регионе мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедицу. Местами порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

– Рекомендуем водителям при образовании наледи воздержаться от поездок на личном транспорте, – уточнили в ведомстве. – А в случае необходимости при управлении транспортным средством быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать обгоны и перестроения.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на трассах звонить следует по телефонам экстренных служб (101, 112) либо в диспетчерскую (+7 4832 66-65-67)

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ИСТОЧНИК KP.RU