2020-01-24T14:35:10+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Московском загорелся склад

На место ЧП выехали сотрудники МЧС
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Подслушано в Брянске"Фото: vk.com, "Подслушано в Брянске"
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Днем в пятницу, 24 января, в Брянске на проспекте Московском загорелся склад. О ЧП сообщили очевидцы, они вызвали пожарных.

На место выехали шесть автоцистерн, автолестница и подъемник, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Оказалось, что огнем объято помещение склада на площади 80 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу.

На месте ЧП продолжают работать силы МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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