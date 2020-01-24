24 Янв. 2020 2020-01-24T14:35:10+03:00

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Днем в пятницу, 24 января, в Брянске на проспекте Московском загорелся склад. О ЧП сообщили очевидцы, они вызвали пожарных.

На место выехали шесть автоцистерн, автолестница и подъемник, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Оказалось, что огнем объято помещение склада на площади 80 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу.

На месте ЧП продолжают работать силы МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU