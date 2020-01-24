Брянцев предупредили о новом виде мошенничества
В региональном УМВД предупредили население об очередной уловке телефонных мошенников. Те звонят и представляются сотрудниками банков. Злоумышленник уточняет, подключена ли у клиента услуга «Мобильный банк». Далее следует тревожная новость: его личный кабинет пытались взломать.
После этого собеседника поочередно переключают на различные каналы: «службу безопасности», «технический отдел», «линию поддержки». В итоге его убеждают установить на телефон или планшет специальное приложение для удаленного доступа к устройству. Впоследствии потерпевший лишается своих сбережений: они уходят на счета мошенников в другие банки.
- С начала года полиция зарегистрировала больше полусотни случаев телефонного или сетевого мошенничества, - добавили в пресс-службе УМВД по региону. - Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. В большинстве случаев преступники выдавали себя за сотрудников банков.
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ИСТОЧНИК KP.RU