2020-01-24T11:45:16+03:00
Общество

Брянцев предупредили о новом виде мошенничества

Граждане лишаются сбережений, установив специальное приложение
Анна ЛЕВКИНА
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В региональном УМВД предупредили об очередной уловке телефонных мошенников.В региональном УМВД предупредили об очередной уловке телефонных мошенников.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В региональном УМВД предупредили население об очередной уловке телефонных мошенников. Те звонят и представляются сотрудниками банков. Злоумышленник уточняет, подключена ли у клиента услуга «Мобильный банк». Далее следует тревожная новость: его личный кабинет пытались взломать.

После этого собеседника поочередно переключают на различные каналы: «службу безопасности», «технический отдел», «линию поддержки». В итоге его убеждают установить на телефон или планшет специальное приложение для удаленного доступа к устройству. Впоследствии потерпевший лишается своих сбережений: они уходят на счета мошенников в другие банки.

- С начала года полиция зарегистрировала больше полусотни случаев телефонного или сетевого мошенничества, - добавили в пресс-службе УМВД по региону. - Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. В большинстве случаев преступники выдавали себя за сотрудников банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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