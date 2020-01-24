2020-01-24T11:06:52+03:00
Общество

В Брянске сносят цеха бывшего стратегического завода «Литий»

О начале работ рассказали очевидцы в социальных сетях
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск"Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск"
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На территории завода «Литий» в Фокинском районе Брянска начали сносить заброшенные производственные цеха. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в четверг, 23 января.

Автор приложил к посту фото и видеозапись. Видно, что в промышленной зоне работает специальная техника.

Пользователи активно обсуждают происходящее в комментариях. Некоторые предполагают, что на освободившейся территории построят очередную высотку либо торговый центр.

Отметим, что предприятие возникло в 1954 году как завод «Кинескоп». В 1989-м его переименовали в «Литий». 15 лет назад предприятие еще входило в федеральный перечень стратегических предприятий и организаций России. Однако в 2017-м его признали банкротом, а имущество выставили на торги. Распродавали всю инфраструктуру, здания, строения и оборудование. В итоге новый владелец переоборудовал главное здание завода в бизнес-центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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