В Брасовском районе откроют мультимедийный музей князя Михаила Романова
Он станет частью «Императорского марщрута»
«Императорский маршрут» - туристический проект, который объединяет несколько регионов России, чья история связана с историей царской семьи.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В брасовском поселке Локоть откроют мультимедийный музей, посвященный князю Михаилу Романову. Его создадут в доме архитектора. Как поясняют в пресс-службе правительства Брянской области, обновят не только само строение, но и восстановят фонтаны и парковую зону усадьбы.
Новый музей станет частью «Императорского маршрута» - туристического проекта, который объединяет несколько регионов России, чья история связана с историей царской семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU