Брянский аэропорт наказали за несоблюдение пожарной безопасности
Брянский аэропорт привлекли к административной ответственности за несоблюдение закона.
Во время проверки транспортная прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности. А это противоречит требованиям в лицензии, которую выдали аэропорту.
Представители надзорного ведомства обратились в Арбитражный суд с требованием наказать авиагавань.
По решению суда аэропорт как юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Межрегиональной транспортной прокуратуры.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
А вот противопожарные нарушения устранили.
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ИСТОЧНИК KP.RU