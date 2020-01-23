2020-01-23T18:33:20+03:00
Общество

Брянский аэропорт наказали за несоблюдение пожарной безопасности

Юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Все нарушения уже устранили.Все нарушения уже устранили.Фото: Мария Дедкова
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Брянский аэропорт привлекли к административной ответственности за несоблюдение закона.

Во время проверки транспортная прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности. А это противоречит требованиям в лицензии, которую выдали аэропорту.

Представители надзорного ведомства обратились в Арбитражный суд с требованием наказать авиагавань.

По решению суда аэропорт как юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Межрегиональной транспортной прокуратуры.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

А вот противопожарные нарушения устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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