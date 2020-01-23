2020-01-23T18:18:09+03:00
Общество

В Брянской области задержали 22 телят-"нелегалов"

Водитель перевозил живой груз без необходимых сопроводительных документов
Мария Дедкова
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В Брянской области задержали автомобиль, перевозивший телят без документов.

Машину из Беларуси остановили в Суражском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

В кузове находилось 22 животных. Как говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области водитель необходимые бумаги на живой груз предоставить не смог.

Машину передали вместе с обитателями передали сотрудникам надзорных ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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