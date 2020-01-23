В Брянской области задержали 22 телят-"нелегалов"
Водитель перевозил живой груз без необходимых сопроводительных документов
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В Брянской области задержали автомобиль, перевозивший телят без документов.
Машину из Беларуси остановили в Суражском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
В кузове находилось 22 животных. Как говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области водитель необходимые бумаги на живой груз предоставить не смог.
Машину передали вместе с обитателями передали сотрудникам надзорных ведомств.
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ИСТОЧНИК KP.RU