В Брянске вечером и ночью продолжат чистить снег

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:57:48+03:00

Этой ночью на расчистку снега выйдут 35 единиц техники. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске коммунальщики продолжат расчистку улиц от снега. Как сообщили в дорожном управлении города, днем 23 января работают больше 50 единиц техники: комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы и грейдеры.

Продолжается расчистка улиц I категории во всех районах города. В ручную снег с остановок и пешеходных дорожек убирают 186 человек. В помощь им используют вакуумные коммунальные машины и несколько малогабаритных тракторов.

- Этой ночью на расчистку снега выйдут 35 единиц техники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В городе в полном объеме готова пескосоляная смесь - 32 тысячи кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU