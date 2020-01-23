2020-01-23T16:46:02+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Калинина пострадали двое

Движение на этом участке дороги по-прежнему остается затрудненным
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

По предварительной информации, в крупном ДТП на улице Калина в Брянске пострадали два человека. Они ехали в легковом автомобиле.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло около часа дня в четверг, 23 января. Столкнулись фура МАЗ и легковой автомобиль "Ниссан".

Из-за ДТП движение на въезде в Володарский район оказалось парализовано.

Причины и обстоятельства автоаварии теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24