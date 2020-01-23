В ДТП на улице Калинина пострадали двое

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:46:02+03:00

Движение на этом участке дороги по-прежнему остается затрудненным

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По предварительной информации, в крупном ДТП на улице Калина в Брянске пострадали два человека. Они ехали в легковом автомобиле.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло около часа дня в четверг, 23 января. Столкнулись фура МАЗ и легковой автомобиль "Ниссан".

Из-за ДТП движение на въезде в Володарский район оказалось парализовано.

Причины и обстоятельства автоаварии теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU