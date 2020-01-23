На брянском полигоне уничтожили 3,5 тонны сомнительных яблок
Две партии яблок общим весом 3,5 тонны уничтожили на полигоне ТКО Новозыбковского района 21 января.
Фрукты ранее задержали на одной из автодорог в Клетнянском районе таможенники. Везли их в обход официальных контрольных постов. Яблоки доставили на склад временного хранения «Четыре принципа»: для контроля и принятия решения.
– При досмотре грузов наши инспекторы установили, что везли их с территории Белоруссии без каких-либо сопроводительных документов, – уточнили в пресс-службе Управления Россельхохнадзора по Брянской и Смоленской областям. – А потому подлинное происхождение яблок и их безопасность установить не удалось.
Подкарантинную продукцию уничтожили путем захоронения, предварительно измельчив.
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ИСТОЧНИК KP.RU