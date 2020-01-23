Уволившийся брянец дожидался выплат целых три месяца

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:57:00+03:00

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В прокуратуру города Сельцо обратился бывший работник ООО «Аквамир». Он пожаловался, что бывший работодатель нарушил его трудовые трава.

Прокурорская проверка это подтвердила. Оказалось, что заявитель уволился еще в сентябре прошлого года. Однако задолженность по заработной плате в 60 тысяч рублей и так называемые «расчетные» ему выплатили только в декабре. И то после вмешательства прокуратуры.

– Директора фирмы привлекли у административной ответственности, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Причем задержки зарплат он допускал и ранее. С учетом этого, работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU