На улице Калинина в Брянске столкнулись фура и легковушка

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:37:17+03:00

Движение на въезде в Володарский район парализовано

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В Брянске на улице Калинина столкнулись фура и легковой автомобиль. Дорожно транспортное происшествие произошло около часа дня в четверг, 23 января.

Из-за ДТП движение на въезде в Володарский район оказалось парализовано. Автомобили получили механические повреждения.

Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU