На улице Калинина в Брянске столкнулись фура и легковушка
Движение на въезде в Володарский район парализовано
Фото: vk.com, Алина Самойлова
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В Брянске на улице Калинина столкнулись фура и легковой автомобиль. Дорожно транспортное происшествие произошло около часа дня в четверг, 23 января.
Из-за ДТП движение на въезде в Володарский район оказалось парализовано. Автомобили получили механические повреждения.
Причины и обстоятельства ДТП теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU