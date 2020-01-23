2020-01-23T12:26:50+03:00
Общество

Напавшего на пенсионерку брянца отправили в колонию строгого режима

В неволе виновный проведет больше 7 лет
Анна ЛЕВКИНА
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Осудили брянца, напавшего на пенсионерку в ее же домеОсудили брянца, напавшего на пенсионерку в ее же домеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В суде рассмотрели уголовное дело о разбойном нападении на пенсионерку в Злынковском районе. За содеянное ответил 30-летний местный житель.

При рассмотрении дела установили, что в июле 2019-го брянец незаконно проник в дом 63-летней женщины. Хозяйку он связал, избил и стал вымогать деньги. Не обнаружив ничего ценного при потерпевшей, разбойник обыскал дом. Нашел он лишь 100 рублей, в которыми и скрылся.

– Виновного приговорили к 7 годам 7 месяцам колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В законную силу приговор пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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