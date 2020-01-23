Напавшего на пенсионерку брянца отправили в колонию строгого режима
В суде рассмотрели уголовное дело о разбойном нападении на пенсионерку в Злынковском районе. За содеянное ответил 30-летний местный житель.
При рассмотрении дела установили, что в июле 2019-го брянец незаконно проник в дом 63-летней женщины. Хозяйку он связал, избил и стал вымогать деньги. Не обнаружив ничего ценного при потерпевшей, разбойник обыскал дом. Нашел он лишь 100 рублей, в которыми и скрылся.
– Виновного приговорили к 7 годам 7 месяцам колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В законную силу приговор пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU