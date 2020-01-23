С 24 января на площади Партизан в Брянске будут дежурить караульные
С пятницы, 24 января, на площади Партизан в Брянске заработает пост №1. На службу заступят караульные. Дежурство продлится здесь до 22 февраля.
- Работу поста организовали в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, - пояснили в пресс-службе брянской мэрии. - Он стартовал 22 января и посвящен Дню защитника Отечества.
По традиции в течение месяца в Брянске проведут большое число патриотических мероприятий. Среди них: акции, выставки, конкурсы, фестивали, уроки мужества и часы памяти. Также брянская молодежь встретится с ветеранами.
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ИСТОЧНИК KP.RU