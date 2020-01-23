2020-01-23T11:54:47+03:00
Общество

С 24 января на площади Партизан в Брянске будут дежурить караульные

Несение службы продлится здесь около месяца
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
С 24 января на площади Партизан в Брянске заработает пост №1.С 24 января на площади Партизан в Брянске заработает пост №1.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

С пятницы, 24 января, на площади Партизан в Брянске заработает пост №1. На службу заступят караульные. Дежурство продлится здесь до 22 февраля.

- Работу поста организовали в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, - пояснили в пресс-службе брянской мэрии. - Он стартовал 22 января и посвящен Дню защитника Отечества.

По традиции в течение месяца в Брянске проведут большое число патриотических мероприятий. Среди них: акции, выставки, конкурсы, фестивали, уроки мужества и часы памяти. Также брянская молодежь встретится с ветеранами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор АО «Чистая планета» будет сотрудничать с крупными российскими компаниями в сфере обращения с отходами
Уволившийся брянец дожидался выплат целых три месяца
На улице Калинина в Брянске столкнулись фура и легковушка
В Брянске из горящей многоэтажки эвакуировали двух жильцов
Напавшего на пенсионерку брянца отправили в колонию строгого режима
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
На маткапитал в Брянской области выделили 19 миллиардов рублей
С 24 января на площади Партизан в Брянске будут дежурить караульные
Брянцам предложили пожаловаться на плохую молочку
В ночь на субботу в Брянске будут ловить пьяных водителей
В Трубчевском районе под колесами иномарки погиб пожилой мужчина
В Брянской области ликвидируют последствия снегопада
За день в Брянске поймали двух пьяных водителей
Брянского депутата будут судить за взятку сотруднику Россельхознадзора
Основание новой дороги по Советской в Брянске готово на 58%
В Брянской области гриппом заболел 21 человек
Сергей Калашников: «Госдума рушит малое предпринимательство»
Брянский диспансер наказали за неправильный прием на работу сотрудника
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями