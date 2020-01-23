В ночь на субботу в Брянске будут ловить пьяных водителей
В ночь на субботу, 25 января, в Бежицком районе Брянска будут ловить пьяных водителей.
Сплошные проверки пройдут возле дома №11 на улице Литейной, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД будут дежурить тут с 0.30 до 1.00.
В Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.
Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU