2020-01-23T11:20:22+03:00
Общество

В ночь на субботу в Брянске будут ловить пьяных водителей

Сплошные проверки пройдут на улице Литейной
Мария Дедкова
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Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на субботу, 25 января, в Бежицком районе Брянска будут ловить пьяных водителей.

Сплошные проверки пройдут возле дома №11 на улице Литейной, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить тут с 0.30 до 1.00.

В Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения. Если вы заметили пьяного автомобилиста, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части ОГИБДД по городу Брянску: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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