В Брянской области ликвидируют последствия снегопада

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:39:53+03:00

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Дорожники продолжают чистить трассы Брянской области после снегопада, который прошел 22 декабря. Для обработки покрытия за сутки израсходовали 5748 тонн песко-соляной смеси, обработали более 4,5 тысячи километров автодорог, задействовали 166 единиц специальной техники.

- Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАС, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU