За день в Брянске поймали двух пьяных водителей
В среду, 22 января, в Брянске сотрудники ГИБДД зарегистрировали 10 автоаварий, в которых получали механические повреждения автомобили. Попутно они пресекли 203 нарушения Правил дорожного движения. В двух случаях автоинспекторы ловили пьяных водителей.
85 раз не по правилам передвигались пешеходы. В 16 случаях брянцам не устали дорогу на «зебрах». Дважды лихачи проезжали на красный. Еще один автомобилист попался на перевозке ребенка без специального кресла.
- 18 протоколов за нарушение Правил дорожного движения составили на водителей маршруток, - добавили в городском отделе ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU