За день в Брянске поймали двух пьяных водителей

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:31:37+03:00

Автоинспекторы пресекли в Брянске две сотни нарушений ПДД за одни сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего автоинспекторы зафиксировали больше ста нарушений ПДД

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В среду, 22 января, в Брянске сотрудники ГИБДД зарегистрировали 10 автоаварий, в которых получали механические повреждения автомобили. Попутно они пресекли 203 нарушения Правил дорожного движения. В двух случаях автоинспекторы ловили пьяных водителей.

85 раз не по правилам передвигались пешеходы. В 16 случаях брянцам не устали дорогу на «зебрах». Дважды лихачи проезжали на красный. Еще один автомобилист попался на перевозке ребенка без специального кресла.

- 18 протоколов за нарушение Правил дорожного движения составили на водителей маршруток, - добавили в городском отделе ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU