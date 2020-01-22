Брянского депутата будут судить за взятку сотруднику Россельхознадзора
В Брянской области за взяточничество под суд пойдут депутат, его приятель и работник одного из предприятий региона.
По версии следствия, в мае прошлого года сотрудник Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провел проверку мясокомбината. На предприятии нашли нарушения. Но депутат и его приятель, которые управляли компанией, решили дать взятку представителю надзорного ведомства.
Нести конверт с деньгами злоумышленники не решились, а подговорили на это технолога мясокомбината.
Утром 15 июня прошлого года сотрудник предприятия взял из кассы 30 тысяч рублей и передал их сотруднику Управления Россельхознадзора.
Всех предполагаемых участников преступления задержали сотрудники ФСБ.
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, расследование уголовного дела завершили. Обвиняемые ждут суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU