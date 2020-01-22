Брянского депутата будут судить за взятку сотруднику Россельхознадзора

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:40:06+03:00

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В Брянской области за взяточничество под суд пойдут депутат, его приятель и работник одного из предприятий региона.

По версии следствия, в мае прошлого года сотрудник Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провел проверку мясокомбината. На предприятии нашли нарушения. Но депутат и его приятель, которые управляли компанией, решили дать взятку представителю надзорного ведомства.

Нести конверт с деньгами злоумышленники не решились, а подговорили на это технолога мясокомбината.

Утром 15 июня прошлого года сотрудник предприятия взял из кассы 30 тысяч рублей и передал их сотруднику Управления Россельхознадзора.

Всех предполагаемых участников преступления задержали сотрудники ФСБ.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, расследование уголовного дела завершили. Обвиняемые ждут суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU