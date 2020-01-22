2020-01-22T18:08:34+03:00
Общество

В Брянской области гриппом заболел 21 человек

Заболеваемость простудой в регионе превысила эпидемический порог
Мария Дедкова
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Чаще болеют школьники до 14 лет и взрослые.Чаще болеют школьники до 14 лет и взрослые.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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21 брянец подхватил грипп. Вирус подтвердили лабораторно.

Всего же за неделю, с 13 по 19 января, с симптомами простуды к врачам обратились 5732 человека. Заболеваемость ОРВИ оказалась выше эпидемического порога на 4,9%, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Чаще болеют школьники до 14 лет и взрослые.

В Брянске же зарегистрировано 3,5 тысячи случаев простуды и гриппа.

При первых симптомах ОРВИ медики советуют не заниматься самолечением, а остаться дома и вызвать врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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