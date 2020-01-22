В Брянской области гриппом заболел 21 человек
21 брянец подхватил грипп. Вирус подтвердили лабораторно.
Всего же за неделю, с 13 по 19 января, с симптомами простуды к врачам обратились 5732 человека. Заболеваемость ОРВИ оказалась выше эпидемического порога на 4,9%, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.
Чаще болеют школьники до 14 лет и взрослые.
В Брянске же зарегистрировано 3,5 тысячи случаев простуды и гриппа.
При первых симптомах ОРВИ медики советуют не заниматься самолечением, а остаться дома и вызвать врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU