Брянский диспансер наказали за неправильный прием на работу сотрудника
Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что в июле 2019-го Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер заключил трудовой договор с бывшим госслужащим. Ранее брянец занимал ведущую должность категории «Специалисты» в региональном департаменте здравоохранения.
Об этом факте новый работодатель обязан был в десятидневный срок уведомить предыдущего, однако этого не сделал. В итоге он допустил нарушение законодательства о противодействии коррупции.
– Главврачу диспансера внесли представление, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его уже рассмотрели и удовлетворили. Нарушителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителя медучреждения оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU