Осужденному вице-спикеру Брянской облдумы Юрию Гапеенко отказали в пересмотре приговора
Экс-зампредседателя Брянской областной думы Юрию Гапеенко отказали в пересмотре обвинительного приговора. Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 января. Об этом сообщают на сайте суда.
Жалобу подал сам Юрий Гапеенко и его адвокат. Дело истребовали еще в ноябре прошлого года.
Но после изучения жалобу решили не рассматривать в рамках судебного заседания.
Это значит, что наказание Юрию Гапеенко за получение взятки остается в силе. Бывший вице-спикер облдумы пробудет в колонии семь лет, а кроме того выплатит штраф - 9,6 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU