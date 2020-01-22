Осужденному вице-спикеру Брянской облдумы Юрию Гапеенко отказали в пересмотре приговора

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:46:48+03:00

Такое решение приняли в Первом кассационном суде общей юрисдикции

Изменить размер текста: A A

Экс-зампредседателя Брянской областной думы Юрию Гапеенко отказали в пересмотре обвинительного приговора. Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 января. Об этом сообщают на сайте суда.

Жалобу подал сам Юрий Гапеенко и его адвокат. Дело истребовали еще в ноябре прошлого года.

Но после изучения жалобу решили не рассматривать в рамках судебного заседания.

Это значит, что наказание Юрию Гапеенко за получение взятки остается в силе. Бывший вице-спикер облдумы пробудет в колонии семь лет, а кроме того выплатит штраф - 9,6 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU