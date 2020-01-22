В Брянской области построят 11 футбольных полей

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:07:59+03:00

В Брянском районе появится стадион с полем, площадками для прыжков, тренажерами, беговыми дорожками. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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В Брянской области создадут 11 футбольных полей. Об этом говорили на совещании комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту.

По словам депутатов, развитию спорта в нашем регионе уделяют большое внимание. В этом году в районах появятся футбольные поля. Предполагалось, что одно из них построят в Брянском районе. Но местная администрация настояла на создании полноценного стадиона с полем, площадками для прыжков, тренажерами, беговыми дорожками.

Народные избранники заявили, что сэкономленные деньги можно отправить на дальнейшее их обустройство полей и их обслуживание.

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ИСТОЧНИК KP.RU