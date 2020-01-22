В Брянской области построят 11 футбольных полей
В Брянской области создадут 11 футбольных полей. Об этом говорили на совещании комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту.
По словам депутатов, развитию спорта в нашем регионе уделяют большое внимание. В этом году в районах появятся футбольные поля. Предполагалось, что одно из них построят в Брянском районе. Но местная администрация настояла на создании полноценного стадиона с полем, площадками для прыжков, тренажерами, беговыми дорожками.
Народные избранники заявили, что сэкономленные деньги можно отправить на дальнейшее их обустройство полей и их обслуживание.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU