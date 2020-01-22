За один день брянцы «озолотили» мошенников на полмиллиона рублей
Жители Брянской области передали мошенникам больше полумиллиона рублей. За вторник, 21 января, денег лишились 10 человек.
В который раз брянцы попались на «банковскую схему». По телефону преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под разными предлогами выведывали персональные данные карточки абонента.
Злоумышленники звонили со стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных в Подмосковье.
- По мнению специалистов, преступники через определенные временные промежутки выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Известны также случаи, когда в руки телефонных мошенников попадают базы, содержащие персональные данные клиентов банковских организаций.
Только за один день десять жителей Брянска, Брянского и Почепского районов лишились 614 800 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU