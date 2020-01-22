За один день брянцы «озолотили» мошенников на полмиллиона рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:48:17+03:00

Десять жителей Брянска, Брянского и Почепского районов лишились 614 800 рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Жители Брянской области передали мошенникам больше полумиллиона рублей. За вторник, 21 января, денег лишились 10 человек.

В который раз брянцы попались на «банковскую схему». По телефону преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под разными предлогами выведывали персональные данные карточки абонента.

Злоумышленники звонили со стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных в Подмосковье.

- По мнению специалистов, преступники через определенные временные промежутки выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Известны также случаи, когда в руки телефонных мошенников попадают базы, содержащие персональные данные клиентов банковских организаций.

Только за один день десять жителей Брянска, Брянского и Почепского районов лишились 614 800 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU