21-летнего брянца осудили за киберпреступление

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:23:40+03:00

Парень в суде свою вину признал в полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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21-летнему брянцу дали условный срок за распространение компьютерных вирусов. Такой приговор 21 января вынес Бежицкий районный суд.

Оказалось, что молодой человек решил подзаработать. С ноября 2018-го по февраль 2019-го он создавал «торговых ботов» - программы, использующихся для игры на виртуальных биржах, содержащих в себе вредоносные «троянские» программы.

С помощью программ-вирусов злоумышленник хотел получить доступ к электронным кошелькам. Но деятельность брянца раскрыли сотрудники ФСБ.

Парень в суде вину признал в полном объеме. В содеянном, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, он раскаялся

Горожанин получил условный срок в 1,5 года с испытательным сроком на 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU