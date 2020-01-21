21-летнего брянца осудили за киберпреступление
21-летнему брянцу дали условный срок за распространение компьютерных вирусов. Такой приговор 21 января вынес Бежицкий районный суд.
Оказалось, что молодой человек решил подзаработать. С ноября 2018-го по февраль 2019-го он создавал «торговых ботов» - программы, использующихся для игры на виртуальных биржах, содержащих в себе вредоносные «троянские» программы.
С помощью программ-вирусов злоумышленник хотел получить доступ к электронным кошелькам. Но деятельность брянца раскрыли сотрудники ФСБ.
Парень в суде вину признал в полном объеме. В содеянном, как пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, он раскаялся
Горожанин получил условный срок в 1,5 года с испытательным сроком на 1 год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU