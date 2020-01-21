2020-01-21T16:31:28+03:00
Общество

Прокуратура «выбила» жилье сироте из Стародубского района

Своего угла брянец дожидается уже четыре года
Анна ЛЕВКИНА
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Прокуратура защитила жилищные права брянского сироты.Прокуратура защитила жилищные права брянского сироты.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В прокуратуру Стародубского района обратился 22-летний местный житель. Молодой человек пожаловался, что его, сироту, ущемили в жилищных правах.

Проверка показала, что брянец остался без попечения родителей в малолетнем возрасте. За ним было закреплено жилое помещение, но там прописано еще 12 человек. А потому на каждого жильца приходилось меньше квадратов, чем положено по закону. Ввиду этого, в 2016-м сироту поставили на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий.

- В последующие годы молодой человек получил среднее специальное образование и отслужил в армии, - рассказали в пресс-службы прокуратуры Брянской области. - Однако своим углом так и не обзавелся.

Защищая права сироты, ведомство подало иск, в котором потребовало обязать райадминистрацию обеспечить его жильем по договору социального найма. Это требование суд удовлетворил в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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