В Брянске стартует запись в новую школу на старом аэропорту
В Брянске стартует запись детей в новую школу на старом аэропорту. Заявление на прием родители могут подать уже с 1 февраля, сообщают на сайтах соседних образовательных учреждений.
Новой школе присвоили номер 71. Свои двери она распахнет уже 1 сентября.
Сюда смогут попасть мальчишки и девчонки, которые прописаны в домах на:
- ул. Николая Амосова;
- ул. Бежицкая, д. №№35 – 90;
- ул. им. О.С. Визнюка;
- ул. им. А.Ф. Войстроченко;
- ул. Горбатова, д. №№10, 20, 22, 23, 29, 31, 33, 41, 45;
- ул. им. Грибачева;
- ул. им. Ильи Иванова;
- ул. им. М.Т. Калашникова;
- ул. Крахмалева, д. №№47, 49, 49/1, 49/2, 55, 55/1, 57, 57/1;
- ул. им. И.Н. Лысенко;
- ул. им. А.Н. Рекункова;
- ул. Советская, д. 110;
- ул. Степная, д. №№8-13;
- ул. имени О.Н. Строкина.
Если ребенок зарегистрирован в другом районе, то заявление на прием можно подать не раньше 1 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU