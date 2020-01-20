2020-01-20T18:33:57+03:00
Общество

В Брянске стартует запись в новую школу на старом аэропорту

Заявление на прием можно подать с 1 февраля
Мария Дедкова
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Новая школа распахнет свои двери уже 1 сентября.Новая школа распахнет свои двери уже 1 сентября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске стартует запись детей в новую школу на старом аэропорту. Заявление на прием родители могут подать уже с 1 февраля, сообщают на сайтах соседних образовательных учреждений.

Новой школе присвоили номер 71. Свои двери она распахнет уже 1 сентября.

Сюда смогут попасть мальчишки и девчонки, которые прописаны в домах на:

- ул. Николая Амосова;

- ул. Бежицкая, д. №№35 – 90;

- ул. им. О.С. Визнюка;

- ул. им. А.Ф. Войстроченко;

- ул. Горбатова, д. №№10, 20, 22, 23, 29, 31, 33, 41, 45;

- ул. им. Грибачева;

- ул. им. Ильи Иванова;

- ул. им. М.Т. Калашникова;

- ул. Крахмалева, д. №№47, 49, 49/1, 49/2, 55, 55/1, 57, 57/1;

- ул. им. И.Н. Лысенко;

- ул. им. А.Н. Рекункова;

- ул. Советская, д. 110;

- ул. Степная, д. №№8-13;

- ул. имени О.Н. Строкина.

Если ребенок зарегистрирован в другом районе, то заявление на прием можно подать не раньше 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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