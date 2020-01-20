В Клинцах в ДТП на улице Октябрьской пострадали два человека

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:50:37+03:00

По предварительной информации, один из автомобилистов не предоставил преимущество другому

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В Клинцах на улице Октябрьской столкнулись два ВАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 18.45.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-21104 при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-211240.

В ДТП пострадали двое. 44-летняя пассажирка первой легковушки поранила лоб. Ей оказали первую медпомощь и отпустили домой.

А вот 49-летняя женщина из ВАЗа-211240 получила сотрясение мозга и травму головы. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU