В Клинцах в ДТП на улице Октябрьской пострадали два человека
В Клинцах на улице Октябрьской столкнулись два ВАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 18.45.
Как пояснили в областной Госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-21104 при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-211240.
В ДТП пострадали двое. 44-летняя пассажирка первой легковушки поранила лоб. Ей оказали первую медпомощь и отпустили домой.
А вот 49-летняя женщина из ВАЗа-211240 получила сотрясение мозга и травму головы. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU