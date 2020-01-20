В Брянске осудят торговца спайсом через «закладки»

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:32:06+03:00

Молодой человек собирался сбыть около 100 граммов наркотика

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В Фокинский райсуд города Брянска «ушло» уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Приговора ожидает 25-летний местный житель.

По версии следствия, обвиняемый получил для сбыта партию синтетических наркотиков массой около 100 граммов. 20 сентября он начал изготавливать так называемые закладки на территории Фокинского района Брянска.

– Преступные действия горожанина пресекли сотрудники регионального УФСБ России, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Наркотическое средство изъяли из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU