2020-01-20T12:32:06+03:00
Общество

В Брянске осудят торговца спайсом через «закладки»

Молодой человек собирался сбыть около 100 граммов наркотика
Анна ЛЕВКИНА
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Брянец сбывать спайс синтетические наркотики через закладки.Брянец сбывать спайс синтетические наркотики через закладки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Фокинский райсуд города Брянска «ушло» уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Приговора ожидает 25-летний местный житель.

По версии следствия, обвиняемый получил для сбыта партию синтетических наркотиков массой около 100 граммов. 20 сентября он начал изготавливать так называемые закладки на территории Фокинского района Брянска.

– Преступные действия горожанина пресекли сотрудники регионального УФСБ России, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Наркотическое средство изъяли из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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